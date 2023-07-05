В Москве шайка педофилов запустила «школу секса» для детей в соцсети

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 341 0

В Москве родители потребовали от полиции закрыть «школу секса» для детей в соцсети

В Москве шайка педофилов запустила «школу секса» для детей в соцсети

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Неизвестные заставляют несовершеннолетних подписчиков выполнять задания интимного характера и выставляют им «оценки».

Жительница Москвы обратилась в полицию с жалобой на создателей сообщества «Школа секса» в одной из популярных соцсетей.

По информации 5-tv.ru, 12-летняя дочь женщины вступила в группу, где пятеро взрослых мужчин призывают девочек лишать себя девственности, засовывая в гениталии разные предметы, и снимать это на видео. Также они присылают несовершеннолетним подписчицам кадры обнаженных половых органов.

Спустя день в полицию обратилась еще одна мама 12-летней девочки. Она также нашла у дочери в смартфоне ее кадры интимного характера, а в мессенджере — переписку с неизвестными абонентами и интимные видео неизвестных мужчин.

Правоохранители установили, что один из чатов «Школы секса» в мессенджере ведет мужчина с ник-неймом «Евгений Носов». Он предлагает участникам чата пройти трехнедельный «курс», в ходе которого они должны выполнять его задания и снимать все на камеру телефона. Более того, «учитель» даже выставляет за выполненные задания виртуальные оценки. Полиция начала проверку по факту обращения жительниц Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности о деяниях объявившегося в подмосковном Егорьевске серийного педофила.

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