В НАТО подтвердили решение создать совет с Украиной

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 3 289 0

Первое заседание уже назначено на ближайшее время.

В НАТО подтвердили решение создать совет с Украиной

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Первое заседание совета Украина — НАТО на уровне глав государств состоится в Вильнюсе 12 июля. О создании такой организации сообщили в Североатлантическом альянсе.

Как уточняет ТАСС, в заседании, которое начнется в 13:00, также будет участвовать Швеция.

«Открытое вступительное слово генерального секретаря НАТО (Йенса Столтенберга. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению британских журналистов, у НАТО осталось мало времени, чтобы принять Украину в блок. Уже через год в США состоятся выборы президента, которые могут повлиять на процесс.

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