Лихач устроил гонку с полицейскими в центре Петербурга
Водитель каршеринга устроил гонку с полицейскими в центре Петербурга
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Горе-гонщик чуть не свалился в подземный переход на Невском проспекте.
В центре Петербурга водитель каршеринга устроил гонки с полицейскими, но уйти от преследования не смог. Пролетая перекресток на красный свет, он столкнулся с другой машиной, отлетел на тротуар, врезался в клумбу и чуть не свалился в подземный переход на Невском проспекте.
Полицейские задержали нарушителя и оказали помощь женщине, которая управляла другим автомобилем и пострадала в аварии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд решил судьбу Украинской, убившей женщину и ребенка в ДТП. Трагедия произошла 27 ноября 2022 года. Выжить в аварии удалось лишь одному человеку.
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