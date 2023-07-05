По всей строгости закона: суд решил судьбу Украинской, убившей женщину и ребенка в ДТП

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 460 0

Суд решил судьбу Украинской, убившей женщину и ребенка в ДТП

Фото, видео: 5-tv.ru

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Трагедия произошла 27 ноября 2022 года. Выжить в аварии удалось лишь одному человеку.

Московский суд решил судьбу женщины по фамилии Украинская, обвиняемой в смертельном ДТП, произошедшем 27 ноября 2022 года. 5-tv.ru публикует кадры с места, где проходило слушание дела.

Как выяснилось в ходе следствия, в момент трагедии подсудимая находилась в машине в состоянии наркотического опьянения. В результате она совершила наезд на молодую маму с двумя детьми. Выжить удалось только маленькой дочке скончавшейся.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Северо-Западного административного округа Тушинский районный суд города Москвы приговорил Украинскую к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев», — прокомментировали приговор в столичной прокуратуре.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры с места трагедии. Там отчетливо видно, что Украинская управляла иномаркой Kia Sportage. Сын умершей на месте аварии женщины скончался впоследствии в больнице. Убитый горем вдовец и, по совместительству, отец выжившей в аварии девочки, не хотел большого срока для виновницы трагедии. Он заявлял, что толку от подсудимой будет больше на воле — если она начнет работать и выплачивать компенсацию.

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