Они нашли его тело. Это была ужасная смерть

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 13 329 0

Пропавший под Астраханью турист из Подмосковья найден мертвым

Они нашли его тело. Это была ужасная смерть

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Спасатели до последнего надеялись увидеть живым пропавшего. Что с ним стало и кто виноват?

Тело пропавшего 64-летнего туриста нашли в реке Волге в Енотаевской районе, под Астраханью. Межина приехал в местное село, чтобы порыбачить и отдохнуть. К сожалению, его участь оказалась печальной.

«Опознан как гражданин 1959 года рождения, пропавший 1 июля 2023 года в природной среде в районе села Пришиб Енотаевского района. Тело извлечено из воды, передано сотрудникам полиции», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.

В спасательной операции приняли участие сотрудники Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, пожарно-спасательной службы «Волгоспас».

Что именно произошло на месте и есть ли на теле погибшего криминальные следы — пока не известно. Как бы то ни было, смерть от утопления в реке — ужасная участь, отмечают эксперты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве умер актер театра имени Вахтангова Алексей Кузнецов.

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