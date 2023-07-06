ФСБ в Тюменской области задержала готовивших теракт сторонников ВСУ
В отношении лиц возбуждены несколько уголовных дел.
Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ
В Тюменской области задержаны сторонники националистической идеологии, которые по заданию киевского режима готовили теракт на территории региона. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
«При задержании на месте готовящегося террористического акта один из них оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. В районе боестолкновения обнаружен пистолет ПМ со снаряженными патронами, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство, которое обезврежено специалистами взрывотехниками», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении преступников возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и приготовлении к совершению террористического акта.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ России предотвратила совершение терактов на объекте энергосистемы и в военном комиссариате Южно-Сахалинска.
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