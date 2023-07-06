Хотела сцену с поцелуем: зачем принцесса Диана просила снять ее в продолжении «Телохранителя»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 2 581 0

Принцесса Диана перед смертью мечтала сняться с продолжении «Телохранителя»

Хотела сцену с поцелуем: зачем принцесса Диана просила снять ее в продолжении «Телохранителя»

Фото: www.globallookpress.com / Peter Heimsath

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По словам одного из голливудских актеров, принцесса Уэльская опасалась последствий своего кинодебюта.

Голливудский актер и режиссер Кевин Костнер в интервью изданию People рассказал, что принцесса Диана очень хотела сняться в продолжении знаменитого фильма «Телохранитель». По словам знаменитости, первая жена принца Чарльза просила его написать сценарий о том, как телохранитель оберегает принцессу от назойливых папарацци и поклонников.

Кевин Костнер отмечает, что леди Ди опасалась последствий своего кинодебюта и нервничала, в том числе и из-за того, что в картине должны были быть и любовные сцены.

«Я помню, что она говорила по телефону невероятно любезно и задавала такие вопросы, как, например, планируем ли мы снимать сцену с поцелуем. Она говорила очень уважительно при этом. Она нервничала, потому что ее жизнь была очень регламентирована», — сказал Кевин Костнер.

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Мечте принцессы Дианы было сбыться не суждено. Кевин Костнер получил сценарий будущий ленты буквально за день до ее трагической гибели.

31 августа 1997 года принцесса Уэльская попала в Париже в автомобильную катастрофу вместе с Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем. Аль-Файед и Поль погибли мгновенно, Диана, доставленная с места происшествия в больницу Сальпетриер, скончалась через два часа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Кейт Миддлтон копирует образ умершей принцессы Дианы.

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