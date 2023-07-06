«База обновляется»: уклонисты не смогут обменять права и зарегистрировать авто

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 42 0

Глава ГИБДД Черников: уклонисты не смогут обменять права и зарегистрировать автомобиль

«База обновляется»: уклонисты не смогут обменять права и зарегистрировать авто

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Таким гражданам не будут оказывать ряд государственных услуг.

Гражданам, не явившимся по повестке в военкомат, будут отказывать в предоставлении государственных услуг, связанных с вождением автомобиля. Об этом сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

Он уточнил, что таких россиян будут видеть в общей федеральной системе Госавтоинспекции.

«Таким гражданам не будут оказаны госуслуги: они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационные действия. <...> Информационная база обновляется каждый день и все, что с военкоматом связано по этим гражданам, у нас есть», — сказал Черников в ходе пресс-конференции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ремонт иномарок дешевеет — за год цены на импортные запчасти упали примерно на треть. Кроме того, с середины июля сроки ремонта по ОСАГО для некоторых водителей должны сократиться.

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