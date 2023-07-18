«Позор позорищем»: как Настя Крайнова перед выступлением перебрала со спиртным

По признанию певицы, обычно она не выпивает перед выходом на сцену.

Настя Крайнова против употребления алкоголя перед выходом на сцену, тем не менее, как эксклюзивно призналась певица в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальной премии телеканала ММТВ (Музыка Мода ТВ. – Прим. ред.) «Легенды и новые имена», однажды сама перебрала со спиртным перед своим выступлением.

По признанию Крайновой, несколько лет назад в ее день рождения она выступала в одном из ресторанов на Новом Арбате. Несмотря на мероприятие, певица решила чуть выпить в честь своего личного праздника.

«И я стояла и придерживалась за пианино. Я такая держусь, а у нас организатор спрашивает: „А что она держится за пианино?“. Ей отвечают: „А это у Крайновой такая хореографическая постановка“. А я стою и еле держусь», — смеясь, вспоминает певица.

В финале мероприятия коллеги Крайновой решили ей сделать сюрприз и преподнести торт.

«И я иду такая, не заметив ступеньку, и спотыкаюсь на этой ступеньке. Как же я полетела кубарем! Господи, Боже мой! Это был позор позорищем!» — восклицает певица.

По словам Крайновой, это был единственный раз, когда она выступала выпившей. По признанию артистки, перед выходом к зрителям она всегда волнуется, при этом бороться с переживаниями алкоголем не привыкла. Самые сложные — первые десять-двадцать секунд на сцене, которые необходимо перетерпеть, а дальше она уже чувствует себя уверенной перед публикой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Крайнова рассказала о том, как с нее сползли колготки на сцене.