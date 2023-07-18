«Позор позорищем»: как Настя Крайнова перед выступлением перебрала со спиртным

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 16 0

Настя Крайнова чуть перебрала со спиртным перед выступлением

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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По признанию певицы, обычно она не выпивает перед выходом на сцену.

Настя Крайнова против употребления алкоголя перед выходом на сцену, тем не менее, как эксклюзивно призналась певица в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальной премии телеканала ММТВ (Музыка Мода ТВ. – Прим. ред.) «Легенды и новые имена», однажды сама перебрала со спиртным перед своим выступлением.

По признанию Крайновой, несколько лет назад в ее день рождения она выступала в одном из ресторанов на Новом Арбате. Несмотря на мероприятие, певица решила чуть выпить в честь своего личного праздника.

«И я стояла и придерживалась за пианино. Я такая держусь, а у нас организатор спрашивает: „А что она держится за пианино?“. Ей отвечают: „А это у Крайновой такая хореографическая постановка“. А я стою и еле держусь», — смеясь, вспоминает певица.

В финале мероприятия коллеги Крайновой решили ей сделать сюрприз и преподнести торт.

«И я иду такая, не заметив ступеньку, и спотыкаюсь на этой ступеньке. Как же я полетела кубарем! Господи, Боже мой! Это был позор позорищем!» — восклицает певица.

По словам Крайновой, это был единственный раз, когда она выступала выпившей. По признанию артистки, перед выходом к зрителям она всегда волнуется, при этом бороться с переживаниями алкоголем не привыкла. Самые сложные — первые десять-двадцать секунд на сцене, которые необходимо перетерпеть, а дальше она уже чувствует себя уверенной перед публикой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Крайнова рассказала о том, как с нее сползли колготки на сцене.

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