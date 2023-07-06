Начались государственные испытания модернизированного ракетоносца Ту-160М

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 73 0

«Ростех»: начались государственные испытания первого модернизированного Ту-160М

Начались государственные испытания модернизированного ракетоносца Ту-160М

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

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Программа воспроизводства самолетов в новом облике была развернута президентом и успешно реализована в сжатые сроки.

Разработчики первого опытного модернизированого стратегического ракетоносца Ту-160М провели государственные испытания аппарата совместно с Минобороны РФ. Об этом агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

Уточняется, что заводские испытания ракетоносец уже успешно завершил. Самолету предстоит подтвердить заявленные характеристики в рамках программы совместных государственных испытаний.

Ту-160М был разработан на одном из предприятий «Ростеха» — ПАО «Туполев». Первый опытный стратегической ракетоносец был создан в процессе программы модернизации комплексов в сфере авиации.

В январе прошлого года первый Ту-160М дебютировал с получасовым полетом. Летательный аппарат оснащен передовыми двигателями и современным радиоэлектронным бортовым управлением. Вооружен самолет также по последнему слову техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ уничтожили блиндаж ВСУ под Авдеевкой с помощью нового дрона «Овод».

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