Начались государственные испытания модернизированного ракетоносца Ту-160М

Программа воспроизводства самолетов в новом облике была развернута президентом и успешно реализована в сжатые сроки.

Разработчики первого опытного модернизированого стратегического ракетоносца Ту-160М провели государственные испытания аппарата совместно с Минобороны РФ. Об этом агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

Уточняется, что заводские испытания ракетоносец уже успешно завершил. Самолету предстоит подтвердить заявленные характеристики в рамках программы совместных государственных испытаний.

Ту-160М был разработан на одном из предприятий «Ростеха» — ПАО «Туполев». Первый опытный стратегической ракетоносец был создан в процессе программы модернизации комплексов в сфере авиации.

В январе прошлого года первый Ту-160М дебютировал с получасовым полетом. Летательный аппарат оснащен передовыми двигателями и современным радиоэлектронным бортовым управлением. Вооружен самолет также по последнему слову техники.

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