Брошены огромные силы: лесные пожары в Якутии не отступают под натиском МЧС

Всего с огнем борются почти 800 человек, а также техника и авиация.

Площадь природных пожаров в Якутии увеличилась до 160 тысяч гектаров, очагов возгорания уже 140. На тушение кинули дополнительные силы — всего с огнем борются почти 800 человек, а также техника и авиация.

А на Чукотке сотрудникам Авиалесоохраны удалось вручную ликвидировать все лесные пожары, включая крупный в отдаленном районе тайги. И это в условиях постоянного ветра скоростью в 40 километров в час.