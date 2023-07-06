Брошены огромные силы: лесные пожары в Якутии не отступают под натиском МЧС
Площадь природных пожаров в Якутии увеличилась до 160 тысяч гектаров
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Всего с огнем борются почти 800 человек, а также техника и авиация.
Площадь природных пожаров в Якутии увеличилась до 160 тысяч гектаров, очагов возгорания уже 140. На тушение кинули дополнительные силы — всего с огнем борются почти 800 человек, а также техника и авиация.
А на Чукотке сотрудникам Авиалесоохраны удалось вручную ликвидировать все лесные пожары, включая крупный в отдаленном районе тайги. И это в условиях постоянного ветра скоростью в 40 километров в час.
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