Запомнится на всю жизнь: колесо обозрения внезапно остановилось в Новосибирске

Эфирная новость 34 0

Колесо обозрения с посетителями остановилось в Новосибирске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Чтобы вызволить тех, кто все это время сидел на самом верху, пришлось вручную крутить механизм.

Не менее экстремальным оказался и заезд на колесе обозрения в Новосибирске. Аттракцион незапланированно остановился, а в кабинках остались семь человек.

Пожарные эвакуировали людей при помощи трехколенной лестницы. Чтобы вызволить тех, кто все это время сидел на самом верху, пришлось вручную крутить механизм.

Все это заняло около получаса, но, по признаниям посетителей, этого вполне хватило, чтобы еще долго не приближаться к подобного рода развлечениям.

+26° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
90.34
0.79 98.41
0.67
Деньги потекут рекой: какие 5 знаков зодиака получат финансовый успех в и...

Последние новости

19:43
В возрасте 65 лет умерла экс-супруга Андрея Краско актриса Мириам Александрович
19:28
Запомнится на всю жизнь: колесо обозрения внезапно остановилось в Новосибирске
19:21
Встреча Путина и губернатора Ставрополья Владимирова. Главное
19:14
«Небо закрыть не могут»: по Зеленскому был нанесен мощный удар из-за слабых систем ПВО
19:09
Ивана Купала: как загадывать желание и узнать будущее в магическую ночь?
18:55
Экспертов недостаточно: Зеленский вступил в заочную перепалку с Гросси по ЗАЭС

Сейчас читают

Деньги собирали всем миром: как выглядит могила лежащей рядом с сыном Риммы Казаковой
Борьба за Крым далека от завершения: о крымскотатарских пособниках Украины
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео