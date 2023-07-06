Нарушил все, что можно: мальчик на самокате попал под колеса авто в Петербурге

Водитель увидел его в самый последний момент — столкновения избежать не удалось.

В Петербурге подросток на самокате угодил под колеса машины прямо на пешеходном переходе. Кадры, которые впечатлительным лучше не смотреть, оказались в распоряжении «Известий».

Мальчик нарушил все, что только можно — так, пересекая улицу, он не слез с самоката. Да еще и двигался на красный сигнал светофора.

Водитель автомобиля увидел его в самый последний момент — из-за пробки обзор был сильно ограничен. Он тут же ударил по тормозам, но столкновения избежать не удалось — мальчик госпитализирован.