Суд Чечни отправил в тюрьму жену экс-судьи Зарему Мусаеву: подробности громкого дела

Женщина проведет за решеткой пять лет и шесть месяцев. За что ее судили?

Жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 года лишения свободы. В 2022 году она совершила нападение на полицейского во время задержания. Аналитики URA.RU собрали самую важную информацию о громком деле.

За что судили?

С 2022 года Мусаева находилась в СИЗО в Грозном по обвинению в мошенничестве и насилии над представителем власти. 15 июня обвинение запросило для нее пять с половиной лет колонии.

По данным следствия, жена чеченского экс-судьи 21 января 2022 года во время нахождения рядом с дежурной частью «выражалась грубой нецензурной бранью в адрес граждан», «проявляла агрессию, оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность». Мусаева расцарапала лицо участковому, который сказал ей, что вынужден составить административный протокол о хулиганстве.

В январе 2022 года ее увезли из Нижнего Новгорода в Чечню люди, которые представились сотрудниками МВД республики. Она была доставлена в Чечню на допрос и задержана на 15 суток за «оскорбление и нападение на полицейского». Пока жена чеченского экс-судьи была в спецприемнике, в отношении нее возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. По словам правозащитников, у Заремы Мусаевой сахарный диабет.

Семья Янгулбаевых связывает дело против Мусаевой с правозащитной деятельностью сыновей. При этом власти Чечни называют семью экс-судьи пособниками террористов и подозревает в причастности к ведению сепаратистского telegram-канала 1ADAT* (экстремистская организация, запрещена на территории РФ).

Порядка 400 тысяч человек вышли на стихийный митинг в столице Чечни Грозном. Они требовали поспособствовать экстрадиции членов семьи бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что ситуация в регионе была под контролем.

В Чеченской Республике лишили неприкосновенности экс-судью Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Решение было принято коллегия судей Чечни.

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