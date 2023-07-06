Украинский бизнесмен Гуржий арестован по подозрению в сбыте наркотиков

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 19 0

ФСБ также проверяет возможную причастность предпринимателя к финансированию террористических групп.

Украинский бизнесмен Гуржий арестован по подозрению в сбыте наркотиков

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Украинский бизнесмен Олег Гуржий арестован по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ФСБ также проверяет возможную причастность предпринимателя к финансированию террористических групп.

«После допроса следствие ходатайствовало перед столичным судом об аресте обвиняемого до середины августа. Также проверяется информация о его причастности к финансированию террористических групп, находящихся на территории Российской Федерации», — уточнил информатор.

В случае доказательства вины, мужчине грозит большой тюремный срок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продлил арест фигурантам дела о взрыве на Крымском мосту.

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