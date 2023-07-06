Полицейский произвол: что происходит у стен Киево-Печерской лавры

Силовики сразу же приступили к задержаниям верующих.

А теперь к ситуации в Киево-Печерской лавре, которую сегодня оцепила полиция. При поддержке силовиков представители комиссии Минкульта Украины опечатали несколько корпусов, в которых проживают монахи канонической православной церкви.

Верующие пытались вступиться за свою святыню, но встретили отпор полицейских. Они начали проводить у стен Лавры жесткие задержания. Подробнее о произволе киевских властей расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на незаконные действия со стороны киевского режима отреагировали и в нашем МИД. Мария Захарова заявила, что в Киево-Печерской лавре находятся уникальные культурные ценности, которые с позволения президента Украины вывозятся с родины на потеху западной публике.