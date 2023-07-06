Владимир Зеленский, убеждена дипломат, вывозит предметы с родины на потеху западной публике.

Прямо сейчас сторонники Украинской православной церкви борются за Киево-Печерскую лавру. Комиссия министерства культуры Украины при активной поддержке полиции опечатывает монастырь.

Силовики оцепили район и не пускают верующих и священнослужителей, а несогласных грубо раскидывают. Сотрудники комиссии уже взломали замки и опломбировали несколько корпусов.

Сообщается, что в одном из них остались двое детей — теперь мать пытается вызволить их из ловушки. Представители канонической УПЦ назвали действия присланной комисии неправомерными.

На незаконные действия со стороны киевского режима отреагировали и в нашем МИД. Мария Захарова заявила, что в Киево-Печерской лавре находятся уникальные культурные ценности, которые с позволения президента Украины вывозятся с родины на потеху западной публике.

«Подобные кощунственные планы это, конечно, очередной пример преступного курса Зеленского, направленный на разрушение традиционных основ украинского общества. При этом речь идет не только о разграблении святыни, но и лишении украинского народа религиозного культурного и исторического достояния. Это с точки зрения Зеленского все должно быть вымарано. <…> Запад всегда грабил свои колонии — и Украина не стала исключением. Нет никаких сомнений в том, что все вывезенные ценности никто не собирался возвращать», — отметила дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николай Патрушев указал на серьезную угрозу для России со стороны НАТО.