В Приморье и Иркутской области образовались потопы после мощных ливней

В Приморье почти два дня не прекращались дожди. В результате затопило несколько сел и деревень, смыло дороги. Уровень подъема рек уже достиг опасных значений. Схожая ситуация и в Иркутской области.

Региональные отделы прокуратуры уже начинают проверки — все ли было сделано для предотвращения потопов. Масштабы разгула стихии увидел корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.