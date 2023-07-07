В Приморье и Иркутской области образовались потопы после мощных ливней

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Опасность представляет увеличивающийся уровень водоемов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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В Приморье почти два дня не прекращались дожди. В результате затопило несколько сел и деревень, смыло дороги. Уровень подъема рек уже достиг опасных значений. Схожая ситуация и в Иркутской области.

Региональные отделы прокуратуры уже начинают проверки — все ли было сделано для предотвращения потопов. Масштабы разгула стихии увидел корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

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