«Не нашего круга человек»: почему Агурбаш была против отношений своей дочери

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 24 0

Анжелика Агурбаш была против отношений своей дочери Дарьи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Для певицы главное, чтобы ее дети были счастливы и любимы.

Анжелика Агурбаш была против отношений дочери Дарьи. О том, насколько певица вмешивается в личную жизнь своих детей, она эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии телеканала ММТВ (Музыка Мода ТВ. — Прим. ред.) «Легенды и новые имена».

По признанию Агурбаш, ей очень не нравился молодой человек ее дочери, с которым та состояла в отношениях около пяти лет. Певица назвала бывшего парня своего ребенка человеком не их круга.

«Человек не из нашего теста, понимаете? Есть такое понятие. Это не зависит от статуса, от положения в обществе и тем более от финансовой составляющей. Такой был ПТУшник, хулиган, а она у меня была принцессой, поэтому я говорю, что как-то не сочетается. В моем понимании это не сочеталось», — объясняет Агурбаш.

Певица радуется, что отношения ее дочери подошли к логическому завершению. Артистка уверена, что не стоит ребенку навязывать свое мнение и стереотипы, тем не менее, Агурбаш убеждена, что важно общаться с детьми, если понимаешь, что они идут неверными дорогами.

«Для меня главное, чтобы человек, который рядом с моим ребенком, любил его. Мне больше ничего не надо. А мама всегда видит, любит этот человек твоего ребенка или нет», — отмечает артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, почему сын Агурбаш держится в стороне от артистки.

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.63
0.13 99.89
0.21
Очищаем разум от волнений: китайский совет дня на четверг, 13 июля

Последние новости

12:17
Певица МакSим лечится от алкоголизма в клинике: «Я поняла, что это зависимость»
12:14
Один позитивный и два негативных: в офисе Зеленского назвали возможные исходы СВО
12:10
«Не нашего круга человек»: почему Агурбаш была против отношений своей дочери
12:09
Я остаюсь: чем важно признание МакSим в алкогольной зависимости
12:03
Турчак заявил, что депутат Гурулев сделал из обращения генерала Попова политическое шоу
11:57
В Курской области пресечена деятельность россиян по передаче данных Украине

Сейчас читают

Исполнитель хита «Здравствуй, чужая милая» Солодуха победил алкоголизм
«Глушила боль»: Подольская прыгала с парашютом, когда рассталась с Пресняковым
«Меня разыгрывают»: IVAN вспомнил, как познакомился с Николаем Носковым
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео