В возрасте 65 лет умерла экс-супруга Андрея Краско актриса Мириам Александрович

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 227 0

Ассоциация польских артистов сцены попрощалась со знаменитостью.

В возрасте 65 лет умерла экс-супруга Андрея Краско актриса Мириам Александрович

Фото: Фото из открытых источников

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Стало известно, что 5 июля умерла известная в Польше актриса театра и кино, режиссер дубляжа Мириам Александрович. Об этом в социальных сетях сообщил ее сын Ян от брака с российским актером Андреем Краско.

Информацию о смерти Александрович в своих официальных аккаунтах опубликовала также Ассоциация польских артистов сцены. Причина и обстоятельства смерти не известны. Женщине было 65 лет.

Актриса родилась в 1957 году в творческой семье. Окончила факультет режиссуры эстрады в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Именно в студенческие годы произошла судьбоносная для нее встреча с Краско. В 1980 году она подарила ему сына, которого назвали Ян. Фамилию мальчику дали двойную — Александрович-Краско. Он также пошел по стопам родителей и стал артистом.

Пара решила официально узаконить свои отношения лишь после рождения наследника, однако через полтора года семья распалась. С разводом Краско и Александрович тянули тоже долго — порядка 25 лет. Вскоре поле развода Краско скончался в возрасте 48 лет на съемках. Причиной стала сердечная недостаточность.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер исполнивший песню Love Is In The Air певец Мартин Стивенс.

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