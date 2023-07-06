«Российская креативная неделя» завершается в Москве: какое кино нужно зрителю

В столице завершается «Российская креативная неделя» — масштабный форум, собравший вместе деловых и творческих людей. Сотни участников, среди которых и «Национальная медиа группа» обсудили новые идеи, в том числе в сфере киноиндустрии. Как в наше время снимать действительно хорошие фильмы, которые надолго запомнятся зрителям — корреспондент «Известий» Николай Иванов побывал в столичном кластере «Ломоносов» и все узнал.

Креативная неделя в Москве — это когда на 60 площадках уровень творчества просто зашкаливает. Стать художником никогда не поздно? О креативной индустрии по-деловому говорят в кластере «Ломоносов».

На Воробьевых горах сейчас шумно — идет стройка. Здесь на площади в 480 тысяч квадратных метров (а это 67 футбольных полей) будет центр притяжения для компаний, которые занимаются прорывными технологиями. Первый из 9 кластеров — «Ломоносов» — уже готов.

Музыка, мода, компьютерные игры. Здесь и о важнейшем из искусств. Киноландшафт только за последние полтора года изменился радикально. Западные онлайн-платформы поставили россиян в «блок». Но наши не растерялись.

Национальная Медиа Группа и Центр социального проектирования «Платформа» работали с двумя фокус-группами. 1200 зрителей, и поразительные результаты: оказалось, что 85% опрошенных отдают предпочтение нашему кино. Причем 71% уверен: отечественные студии поставляют продукт, не уступающий по качеству Голливуду.

«Мне хочется, чтобы мы делали больше контента о том, что такое, как это быть человеком», — отметила генеральный директор холдинга «Национальная Медиа Группа» Светлана Баланова.

А все потому, что наше кино — это не «быстрые углеводы», а картины со смыслом. Причем у зрителя запрос и на актуальные проблемы, и на вечные ценности. Вот топ-6 фильмов, которые оказали наибольшее социальное влияние: «Праведник», «Далекие близкие», «Трудные подростки-4», «Поехавшая», «Чебурашка», Нулевой пациент».

Что отличает хорошее кино от плохого? Хорошее меняет мировоззрение человека, помогает найти себя. Лидеры проката как раз бьют точно в цель — рассказывают о семейных ценностях или истории страны, а там есть чем гордиться. Среди эталонных картин, кроме топ-6 — «Мира», «Капельник», «Монастырь» и «Непослушник».

«Наши зрители хотят видеть ценности, которые являются традиционными для нашей российской ДНК ценностями… Это запрос на семейные ценности, дружбу, любовь к Родине, патриотизм, охрану окружающей среды. И то, что в общем, каждый из нас в своей жизни хочет видеть вокруг себя», — подчеркнула Светлана Баланова.

А сейчас благодаря развитию платформ появился дополнительный стимул снимать качественное кино. Онлайн-кинотеатры борются за зрителя.

У Национальной Медиа Группы целая плеяда продуктов: «Суперниндзя»,» Тетя Марта», «Родком» — собирают фантастические просмотры. «Трудные подростки» — вообще 200 млн зрителей. Мультфильм «Три кота» — 33 млн. А сериал «Стая», как признали зрители, снят на уровне зарубежных блокбастеров.

«И даже если люди делают фантастику, то в фантастике есть обязательно любовь между этим и этим персонажем, практически в любом жанре есть любовь и есть семья», — говорит продюсер Дмитрий Табарчук.

«Все эти сериалы — про трудных подростков, волонтеров, вроде сериала „Плейлист волонтера“ — все это про то, что нам сегодня хочется взять и увидеть в надеждах», — считает кинокритик Егор Москвитин.

Мультфильмы — тоже топ. Подавляющее большинство родителей считают, что качество наших мультиков высокое или среднее. Почти столько же уверены, что анимация меняет внутренний мир ребенка. В лидерах рейтинга по балансу вовлеченности родителей и индексу влияния — любимые всеми «Фиксики», «Три кота», «Простоквашино», «Маша и Медведь», «Лунтик» и «Барбоскины».

«Я думаю, что каждый родитель, который получает несколько минут или часов свободного времени, когда он выдает планшет или включает на телевизоре ребенку мультфильм, скажет о том, что анимации недостаточно, качественной анимации хотелось бы видеть больше. Я надеюсь, что мы будем производить еще больше качественной анимации», — заявила Светлана Баланова.

В конце концов, нет ничего серьезнее, чем детские мультики: от них в прямом смысле зависит наше будущее. Когда вырастут те, кто их смотрит.