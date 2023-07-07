Это тоже знак: почему Эльвира Набиуллина отказалась от своих знаменитых брошей

Отсутствие знака тоже может иметь символизм.

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина впервые за долгое время появилась перед камерами без одной из самых заметных деталей своего образа — броши. 5-tv.ru решил узнать у эксперта по этикету и деловому протоколу Анны Рахмангуловой, почему один из самых ярких представителей российского правительства отказалась от украшений?

«Полагаю, что Эльвира Набиуллина, также как Мадлен Олбрайт, ведет скрытый диалог, транслирует свою позицию, сообщает о происходящих изменениях в мире, в стране на текущий день», — заметила специалист.

Рахмангулова добавила, что яркий аксессуар у главы Центробанка действительно может быть неким символом.

«Чаще всего можно проследить связь между изменениями ставок Центробанка и ее посыла с помощью брошей. Например, голубь в мире финансов означает снижение ставки», — обратила внимание на детали эксперт по этикету.

Эксперт отметила, что отсутствие символа — тоже символ.

«Полагаю, что сегодня события в мире настолько остры и быстротечны, и мир меняется со скоростью света буквально, что грубо говоря, брошей не напасешься. Можно остановить диалог. Время, когда можно помолчать. Обойтись без символизма», — рассказала Рахмангулова.

Эксперт по этикету и деловому протоколу уточнила, что символизм довольно субъективен, ведь то, что транслирует человек, который несет на себя некий символ, и то, как это интерпретируют, могут быть совершенно разными вещами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эльвира Набиуллина объяснила ослабление курса рубля.