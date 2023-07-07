Это тоже знак: почему Эльвира Набиуллина отказалась от своих знаменитых брошей

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 13 0

Специалист по этикету и деловому протоколу Рахмангулова: отсутствие броши у Набиуллиной говорит о желании обойтись без символизма

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; личный архив Анны Рахмангуловой; 5-tv.ru

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Отсутствие знака тоже может иметь символизм.

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина впервые за долгое время появилась перед камерами без одной из самых заметных деталей своего образа — броши. 5-tv.ru решил узнать у эксперта по этикету и деловому протоколу Анны Рахмангуловой, почему один из самых ярких представителей российского правительства отказалась от украшений?

«Полагаю, что Эльвира Набиуллина, также как Мадлен Олбрайт, ведет скрытый диалог, транслирует свою позицию, сообщает о происходящих изменениях в мире, в стране на текущий день», — заметила специалист.

Рахмангулова добавила, что яркий аксессуар у главы Центробанка действительно может быть неким символом.

«Чаще всего можно проследить связь между изменениями ставок Центробанка и ее посыла с помощью брошей. Например, голубь в мире финансов означает снижение ставки», — обратила внимание на детали эксперт по этикету.

Эксперт отметила, что отсутствие символа — тоже символ.

«Полагаю, что сегодня события в мире настолько остры и быстротечны, и мир меняется со скоростью света буквально, что грубо говоря, брошей не напасешься. Можно остановить диалог. Время, когда можно помолчать. Обойтись без символизма», — рассказала Рахмангулова.

Эксперт по этикету и деловому протоколу уточнила, что символизм довольно субъективен, ведь то, что транслирует человек, который несет на себя некий символ, и то, как это интерпретируют, могут быть совершенно разными вещами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эльвира Набиуллина объяснила ослабление курса рубля.

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