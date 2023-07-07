В Татарстане стартовал ралли-рейд «Шелковый путь»

Пять тысяч километров — дистанция стартовавшего ралли «Шелковый путь». Преодолеть все трудности и доехать до конца — уже победа, вот только тем, кто вышел на старт, этого мало.

Каждый из них хочет быть только первым — правда, шанс на это есть далеко не у всех. Кто вышел на старт и что их ждет на пути — знает корреспондент «Известий» Олег Барышев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ралли-гонщик из Петербурга Владимир Васильев стал абсолютным чемпионом России. Он — единственный пилотом, который победил сразу в двух спортивных дисциплинах на премии Российской автомобильной федерации (РАФ), которая состоялась в Москве.