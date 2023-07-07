Сгорел мгновенно: названа истинная причина смерти сына звезды «Тихого Дона» Хитяевой
Сын Людмилы Хитяевой скончался на фоне продолжительного заболевания легких
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
Проблемы со здоровьем у мужчины начались по возвращении из Таиланда, где он проработал долгое время.
Стала известна истинная причина смерти единственного сына звезды Тихого Дона Людмилы Хитяевой. Как известно, 70-летний Павел Белокринкин скоропостижно скончался 5 июля, через два дня после выписки из медицинского учреждения.
Как оказалось, последнее время мужчина жаловался на серьезные проблемы со здоровьем. Начались они у него по возвращении из Таиланда, где мужчина проработал долговое время, передает KP.RU.
Переживающая за сына Людмила Хитяева настояла, чтобы тот прошел обследование и определила его в реабилитационный центр. Пройдя диагностику, выяснилось, что у больного скапливается жидкость в легких, но вот объяснение этому врачи так найти и не смогли. В понедельник, 3 июля, Павла Белокринкина выписали, а 5 июля его уже не стало.
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