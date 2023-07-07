Переполненные туристические автобусы «поцеловались» у остановки в Нью-Йорке. 80 человек с увечьями

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Более 80 человек пострадали в ДТП с туристическими автобусами в Нью-Йорке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Richter; 5-tv.ru

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Все произошло почти мгновенно. Люди получили серьезные увечья.

Больше 80 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нью-Йорке. Он пролетел на красный и врезался в другой автобус, который в это время находился на остановке. И оба были полностью заполнены пассажирами. Удар был такой силы, что многим понадобилась экстренная помощь.

На второй этаж автобуса с туристами спасателям пришлось взбираться по приставной лестнице. Большинство получили повреждения в виде порезов, царапин и ушибов, сообщили представители пожарной службы. Некоторых пришлось доставить в больницу из-за подозрения на переломы костей, травмы головы и шеи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жутком «беспричинном» ДТП с двумя погибшими произошло в Екатеринбурге.

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