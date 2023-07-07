ФСБ задержала в Симферополе украинского агента, взорвавшего железную дорогу

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 94 0

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту диверсии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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В Симферополе задержали мужчину, причастного к совершению теракта на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Уточняется, что в феврале прошлого года россиянин после начала спецоперации выехал в Одессу, где был завербован. Затем он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки.

«По заданию украинских кураторов 23 февраля 2023 года он осуществил подрыв железнодорожного полотна на перегоне Чистенькое — Почтовое в Бахчисарайском районе Республики Крым с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник», — говорится в сообщении ФСБ.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело о диверсии, в настоящее время он находится под стражей, дав признательные показания о сотрудничестве с киевским режимом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тюменской области задержаны сторонники националистической идеологии, которые по заданию киевского режима готовили теракт на территории региона.

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