ФСБ задержала в Симферополе украинского агента, взорвавшего железную дорогу

В Симферополе задержали мужчину, причастного к совершению теракта на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Уточняется, что в феврале прошлого года россиянин после начала спецоперации выехал в Одессу, где был завербован. Затем он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки.

«По заданию украинских кураторов 23 февраля 2023 года он осуществил подрыв железнодорожного полотна на перегоне Чистенькое — Почтовое в Бахчисарайском районе Республики Крым с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник», — говорится в сообщении ФСБ.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело о диверсии, в настоящее время он находится под стражей, дав признательные показания о сотрудничестве с киевским режимом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тюменской области задержаны сторонники националистической идеологии, которые по заданию киевского режима готовили теракт на территории региона.