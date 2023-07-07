Компанию Mars проверят на финансирование ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 45 0

Прокуратура в Подмосковье начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ

Компанию Mars проверят на финансирование ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Делом занимается подмосковная прокуратура.

Деятельность ООО «Марс» проверят на оказание финансовой поддержки киевскому режиму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковную прокуратуру.

Уточняется, что производящую продукты питания компанию также проверят на достоверность получаемых доходов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупного украинского бизнесмена, отсылавшего деньги ВСУ, объявили в розыск в Москве. Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета РФ, речь идет о Евгении Черняке. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма.

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