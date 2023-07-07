«Становится ближе»: США предрекли час расплаты за санкционный раж

Когда же американцы ощутят неотвратимость ответа от вводимых ограничений?

Час расплаты США за санкционный раж все ближе. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска, комментируя статью The Financial Times об оттоке инвесторов из американских акций и росте доходности облигаций.

«Осталось года три, три с половиной», — написал он в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что, несмотря на все новые и новые ограничения от США, американцы все же не могут отказаться от поставок обогащенного урана из России. Компании США продолжают платить примерно по миллиарду долларов в год за российское ядерное топливо. Более того, из России импортируется примерно треть обогащенного урана, необходимого американцам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США расширили санкционный список по России.