Куренков посетил Запретный город в Китае для обмена опытом в ликвидации пожаров

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Спасателям из двух государств есть, что обсудить.

Фото, видео: mchs.gov.ru; 5-tv.ru

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Как тушат пожары и спасают людей в Китае, изучает сейчас глава МЧС России Александр Куренков. Он осмотрел специальную пожарную часть в Запретном городе — это главный дворцовый комплекс в Пекине.

Российская делегация уже второй день обменивается опытом с китайскими коллегами. И спасателям из двух стран есть, что обсудить.

«Есть маленькие запятые, маленькие детали. Ткани, какие-то элементы эвакуации. Очень любопытна робототехника, беспилотная авиация. Коллеги шагают в ногу со временем», — отметил Куренков.

Накануне он посетил несколько специальных подразделений Китая и центр операций по реагированию на землетрясения.

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