Двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы по футболу Эдвин ван дер Сар попал в реанимацию

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 138 0

Спортсмен перенес кровоизлияние в мозг. В каком сейчас он находится состоянии?

Двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы по футболу Эдвин ван дер Сар попал в реанимацию

Фото: www.globallookpress.com

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Бывший вратарь сборной Нидерландов по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар попал в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба нидерландского футбольного клуба «Аякс».

«В пятницу Эдвин ван дер Сар перенес кровоизлияние в мозг. Сейчас он находится в больнице в отделении реанимации в стабильном состоянии», — говорится в заявлении.

По данным газеты 24 Sata, спортсмен находится в больнице в Хорватии. В этой стране он находился на отдыхе. Издание также отмечает, что Эдвин ван дер Сар находится в стабильном состоянии.

Спортсмену 52 года. За свою спортивную карьеру он выступал за «Аякс», «Ювентус», «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». В составе сборной Нидерландов стал бронзовым чемпионом Европы в 2000 и 2004 годах.

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