В Севастополе мужчина случайно задушил своего трехмесячного сына

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 29 0

Отец новорожденного в день трагедии находился в состоянии алкогольного опьянения. Что произошло?

В Севастополе мужчина случайно задушил своего трехмесячного сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ /Александр Казаков

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Житель Севастополя по неосторожности убил своего новорожденного сына. Трагедия произошла после празднования исполнения трех месяцев ребенку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура города.

По версии следствия, 19 апреля текущего года 29-летний отец новорожденного вместе с сожительницей и друзьями собрались вместе, чтобы отпраздновать это радостное событие. Компания распивала алкогольные напитки. Когда гости разошлись, мужчина уже будучи пьяным взял сына на руки, чтобы успокоить, но уронил. Ребенок ударился головой о деревянный пол. После уложил наследника спать — лег рядом с ним. Во сне мужчина случайно лег своим телом на ребенка, вследствие чего тот задохнулся.

Прокуратура Нахимовского района города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Он обвиняется по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Уголовное дело передано в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд арестовал женщину, обвиняемую в убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге.

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В Севастополе мужчина случайно задушил своего трехмесячного сына

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