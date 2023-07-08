Дети Алена Делона обвинили его сиделку в жестоком обращении с актером

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Женщина отмалчиваться не стала и обвинила семью знаменитости в применении насилия по отношению к себе. Чем закончится история? И на чьей стороне правда?

Дети Алена Делона обвинили его сиделку в жестоком обращении с актером

Фото: www.globallookpress.com / Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

Читайте нас в: Дзен Новости

Родные 87-летнего актера Алена Делона обвинили его сиделку Хирому Роллин в жестоком обращении со знаменитостью. Они написали уже соответствующее заявление в правоохранительные органы, сообщила газета Le Figaro.

По утверждениям детей актера, сиделка сделала все, чтобы оградить знаменитость от близких. Она даже контролировала его телефонные звонки и переписки. А дальше и вовсе стала еще агрессивнее — злоупотребляла неважным самочувствием Делона, плохое отношение перенеслось также и на его собаку. За несколько лет ситуация настолько ухудшилась, что даже сам актер призывал сиделку оставить его в покое и уехать из дома.

Роллин же, в свою очередь, молчать не стала. Все обвинения она опровергла и заявила, что семья Делона применяла к ней насильственные действия. Это она якобы даже зафиксировала. Женщина уже подала иск на семью знаменитости.

Чем закончится история и на чьей стороне окажется правда — покажет время. Однако если семье актера удастся доказать правоту своих слов, Роллин может грозить лишение свободы до трех лет и штраф в размере до 45 тысяч евро.

Ален Делон объявил о завершении своей актерской карьеры в 2017 году. На его счету — десятки ролей в фильмах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти ветерана, над которым издевались в доме престарелых.

+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
91.69
-0.88 99.82
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:39
На Украину поступили шведские боевые машины пехоты CV90
3:19
Дети Алена Делона обвинили его сиделку в жестоком обращении с актером
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака
2:52
Белый дом счел вопрос о принадлежности найденного там кокаина семье Байденов безответственным
2:32
«Копия дедули»: дочь Юдашкина показала, как подросла его младшая внучка
2:12
Президент Турции Эрдоган заявил о праве Украины на вступление в НАТО

Сейчас читают

«Хочет отнять у нас дом»: потомки Федора Шаляпина объявили самозванцем Прохора Шаляпина
Опасны и запрещены: чем может обернуться поставка кассетных боеприпасов Украине
Мощный взрыв прогремел на трубопроводе на территории завода «Промсинтез»
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео