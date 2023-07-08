Дети Алена Делона обвинили его сиделку в жестоком обращении с актером

Родные 87-летнего актера Алена Делона обвинили его сиделку Хирому Роллин в жестоком обращении со знаменитостью. Они написали уже соответствующее заявление в правоохранительные органы, сообщила газета Le Figaro.

По утверждениям детей актера, сиделка сделала все, чтобы оградить знаменитость от близких. Она даже контролировала его телефонные звонки и переписки. А дальше и вовсе стала еще агрессивнее — злоупотребляла неважным самочувствием Делона, плохое отношение перенеслось также и на его собаку. За несколько лет ситуация настолько ухудшилась, что даже сам актер призывал сиделку оставить его в покое и уехать из дома.

Роллин же, в свою очередь, молчать не стала. Все обвинения она опровергла и заявила, что семья Делона применяла к ней насильственные действия. Это она якобы даже зафиксировала. Женщина уже подала иск на семью знаменитости.

Чем закончится история и на чьей стороне окажется правда — покажет время. Однако если семье актера удастся доказать правоту своих слов, Роллин может грозить лишение свободы до трех лет и штраф в размере до 45 тысяч евро.

Ален Делон объявил о завершении своей актерской карьеры в 2017 году. На его счету — десятки ролей в фильмах.

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