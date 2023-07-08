Подозреваемых в нападении на адвоката Елену Пономареву доставили в столичный отдел СК

Подозреваемых в нападении на адвоката Елену Пономареву доставили в столичный отдел Следственного комитета РФ. Кадры с места событий оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как правоохранители сопровождают подозреваемых на пути в здание следственного отдела.

Инцидент произошел накануне. Неизвестные облили зеленкой адвоката Елену Пономареву, когда та находилась на автобусной остановке на Рублевском шоссе в Москве. В результате она получила ожог глаз второй степени.

Позднее злоумышленники были задержаны. Предварительно, это двое мужчин 1984 и 1998 годов рождения. Мотив нападения пока не выяснен.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что до нападения Елена Пономарева в свой адрес она получала угрозы.