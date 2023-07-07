Облитая зеленкой адвокат Елена Пономарева получила ожог глаз

Неизвестные облили зеленкой адвоката Елену Пономареву, когда та находилась на автобусной остановке на Рублевском шоссе в Москве. О своем состоянии после случившегося она написала на странице в социальной сети.

«Ожог глаз второй степени», — рассказала адвокат.

По ее словам, до нападения в свой адрес она получала угрозы — ее машину также обливали краской, прокалывали шины. Пономарева допустила, что такие действия могут быть связаны с профессиональной деятельностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по результатам проверки о нападении на Александра Немова и Елену Милашину.