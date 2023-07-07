По факту нападения на адвоката Елену Пономареву возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после того как неизвестные облили зеленкой адвоката Елену Пономареву в Москве. Эту информацию 5-tv.ru подтвердила сама пострадавшая.

Пономарева планирует просить передать дело на расследование Следственному комитету.

Неизвестные облили зеленкой адвоката Елену Пономареву, когда та находилась на автобусной остановке на Рублевском шоссе в Москве. В результате она получила ожог глаз второй степени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что до нападения Елена Пономарева в свой адрес она получала угрозы.