Два человека погибли при взрыве на нефтегазовой морской платформе в Мексике

Два человека погибли в результате возгорания на платформе нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе.

«К сожалению, два человека из команды, работавшей на объекте, погибли, еще один пропал без вести», — сообщила компания на своей странице в Twitter.

Речь идет о взрыве на морской платформе Nohoch Alfa, за которым последовал сильный пожар. Инцидент произошел в пятницу рано утром по местному времени. Причины произошедшего выясняются.

До этого сообщалось, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере шесть человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более пяти емкостей с топливом горели на нефтебазе в Макеевке после обстрела ВСУ.