Два человека погибли при взрыве на нефтегазовой морской платформе в Мексике
Еще один человек числится пропавшим без вести.
Фото: www.globallookpress.com / Alex Dalton/ Eyepix Group
Два человека погибли в результате возгорания на платформе нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе.
«К сожалению, два человека из команды, работавшей на объекте, погибли, еще один пропал без вести», — сообщила компания на своей странице в Twitter.
Речь идет о взрыве на морской платформе Nohoch Alfa, за которым последовал сильный пожар. Инцидент произошел в пятницу рано утром по местному времени. Причины произошедшего выясняются.
До этого сообщалось, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере шесть человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более пяти емкостей с топливом горели на нефтебазе в Макеевке после обстрела ВСУ.
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