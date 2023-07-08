Два человека погибли при взрыве на нефтегазовой морской платформе в Мексике

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 19 0

Еще один человек числится пропавшим без вести.

Два человека погибли при взрыве на нефтегазовой морской платформе в Мексике

Фото: www.globallookpress.com / Alex Dalton/ Eyepix Group

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Два человека погибли в результате возгорания на платформе нефтегазовой корпорации Pemex в Мексиканском заливе.

«К сожалению, два человека из команды, работавшей на объекте, погибли, еще один пропал без вести», — сообщила компания на своей странице в Twitter.

Речь идет о взрыве на морской платформе Nohoch Alfa, за которым последовал сильный пожар. Инцидент произошел в пятницу рано утром по местному времени. Причины произошедшего выясняются.

До этого сообщалось, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере шесть человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более пяти емкостей с топливом горели на нефтебазе в Макеевке после обстрела ВСУ.

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Два человека погибли при взрыве на нефтегазовой морской платформе в Мексике

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