Более пяти емкостей с топливом горят на нефтебазе в Макеевке после обстрела ВСУ

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова Эксклюзив 131 0

Более пяти емкостей с топливом загорелись на нефтебазе в Макеевке после обстрела ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Воспламенение произошло из-за попадания ракеты HIMARS со стороны ВСУ.

Сильный пожар на нефтебазе в Макеевке произошел в результате попадания туда ракеты HIMARS, выпущенной украинскими боевиками.

По информации корреспондента «Известий» Евгения Быковского, на Красногвардейской нефтебазе случился разлив более пяти емкостей с топливом, пожарные борются с огнем, при этом ВСУ продолжают обстрелы города.

Представительства ДНР в СЦКК уточняют, что украинские боевики нанесли удар по городу двумя ракетами из РСЗО в 21:10 по московскому времени. Установлено, что украинцы вели срельбу по городу из населенного пункта Богатырь.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

Российский лидер подчеркивал, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт мирным путем Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в районе Макеевки взрывы из-за обстрелов ВСУ произошло возгорание нефтебазы.

Тема:
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