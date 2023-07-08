Дельные советы: как выбирать арбузы и дыни

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 243 0

Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза и дыни

Дельные советы: как выбирать арбузы и дыни

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams - Funkystock

Читайте нас в: Дзен Новости

Нужно обращать внимание не только на то, как выглядят плод, но и на другие моменты. Какие?

Лето — пора ягод и фруктов. Одно из самых любимых лакомств — арбуз и дыня. Но как определить, что они спелые и вкусные? Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Хороший, зрелый арбуз — крупный, имеет целостный покров. Цвет корки — яркий и контрастный. Светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым», — сказали в Роспотребнадзоре в беседе с РИА Новости.

В ведомстве отметили, что усик и плодоножка арбуза должен быть сухими, корка же не должна протыкаться ногтем. Еще один важный момент — при ударе ладонью по плоду арбуз должен вибрировать.

При выборе дыни нужно обращать внимание на обратную сторону от хвостика. Эта область должна быть чуть мягкой. Сам плод должен пахнуть.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что арбузы и дыни содержат много клетчатки и сахара. Поэтому употреблять их маленьким детям и людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта или поджелудочной железы следует в небольших количествах — не более 100 граммов за один прием пищи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, так ли полезны смузи на самом деле.

+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
91.69
-0.88 99.82
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:07
В США назвали настоящую причину решения Байдена по кассетным бомбам: он знал, что делал
7:56
Кто кого: российский танк посеял панику в рядах ВСУ при попытке наступления
7:44
Вирусов пруд пруди: где и когда проще всего заразиться менингитом
7:32
«Вот так у нас дела!» — Арзамасова показала, что происходит в ее семье
7:16
Илон Маск назвал Марка Цукерберга змеенышем после запуска аналога Twitter
7:00
«Много причин»: из-за чего могла начать скапливаться жидкость в легких сына Людмилы Хитяевой

Сейчас читают

«Хочет отнять у нас дом»: потомки Федора Шаляпина объявили самозванцем Прохора Шаляпина
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака
Мощный взрыв прогремел на трубопроводе на территории завода «Промсинтез»
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео