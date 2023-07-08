Илон Маск назвал Марка Цукерберга змеенышем после запуска аналога Twitter

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 36 0

Конфликт между предпринимателями из-за конкуренции, похоже, не угасает.

Илон Маск назвал Марка Цукерберга змеенышем после запуска аналога Twitter

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Владелец Twitter Илон Маск обвинил главу корпорации Meta* Марка Цукерберга в плагиате после его запуска сервиса Threads**.

«Я потратил 44 миллиарда долларов на это приложение (Twitter. — Прим. Ред.), и теперь змееныш просто решил скопировать и вставить. Теперь это личное. Увидимся в клетке, Цук», — написал Маск в Twitter.

Сервис Threads по сути является аналогом Twitter. По словам его создателя, только за первые четыре часа там зарегистрировались пять миллионов человек.

Конфликт между предпринимателями начал разгораться после сообщений в прессе о соответствующих планах Цукерберга. Тогда Маск позвал его выяснить отношения на ринге. Оппонент согласился. После Маск отправил ему даже местоположение того, где нужно будет проходить схватка — Вегасский Октагон.

Однако позднее мать Маска — Мэй Маск — отменила его драку с Цукербергом.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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