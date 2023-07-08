Безработный петербуржец сделал из дома нарколабораторию

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 18 0

Плантацию конопли нашли в квартире на улице Вадима Шефнера.

Безработный петербуржец сделал из дома нарколабораторию

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Житель Санкт-Петербурга сделал из своего дома нарколабораторию. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина выращивал наркотики прямо в своей квартире на улице Вадима Шефнера.

По уточненной информации, дома у петербуржца нашли 51 растение, предположительно, конопли. Также следователи изъяли вещество зеленого цвета и оборудование для культивации.

В результате исследования установлено, что вещество в квартире мужчины также было наркотиком растительного происхождения.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела — за незаконное выращивание наркотических растений и за сбыт наркотиков. После допроса мужчину отпустили под подписку о невыезде. Известно, что у него нет работы, а сам он — уроженец Ленинграда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России задержана крупная банда наркоторговцев и ликвидирована их лаборатория.

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