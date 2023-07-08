Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении на Украину командиров «Азова»*. Сообщение на его странице в социальной сети появилось вскоре после возвращения из Турции.

Свою публикацию Зеленский сопроводил видео. На представленных кадрах глава Незалежной находится рядом с офисом Андрея Ермака, оба встречают украинских военных в Стамбуле.

Через несколько секунд в кадре появляются командиры группировки, а затем все вместе садятся в самолет. Также Зеленский опубликовал фото из салона воздушного судна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле не дали никакой конкретики по встрече президента РФ с турецким лидером. Реакция Эрдогана последовала почти мгновенно.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.