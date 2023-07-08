Кириенко открыл форум «Истоки» и одноименный молодежный центр в Псковской области

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил открытие форума «Истоки» и одноименного молодежного центра в городе Печоры Псковской области.

В своей речи на церемонии открытия Кириенко отметил, что решением президента РФ Владимира Путина на псковской земле с этого года создается не просто летний форум и молодежный центр, а круглогодичный образовательный центр на их базе.

Замруководителя администрации президента обратил внимание на то, что в России уже работают три подобных круглогодичных молодежных центра: «Сенеж», «Таврида» и «Машук».

«И вот четвертый участник этой большой семьи. Так что семья круглогодичных образовательных президентских центров — теперь тоже многодетная семья», — подчеркнул Кириенко в беседе с корреспондентом «Известий».

Он напомнил о поставленной главой государства задаче воспитания подрастающего поколения и создания условий для самореализации молодежи. Кириенко отметил, что для молодых россиян очень важно перенимать опыт лучших наставников и осваивать новые знания, а это, помимо школьного образования, требует дополнительной системы повышения квалификации, обучения и наставничества.

«И поэтому не случайно решениями президента возрождено общество „Знание“, которое сегодня охватывает десятки миллионов ребят», — добавил Кириенко.

Центр «Истоки» станет площадкой для патриотического воспитания, где молодые люди будут узнавать о культуре, истории и традициях России. Форум «Истоки» продлится до 23 августа. На осень этого года намечено пять заездов всероссийского проекта «Истоки. Школа», которые объединят свыше 500 участников. Впервые форум стартовал в 2021 году по поручению президента России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Кириенко обратился к педагогам на мероприятии арт-кластера «Таврида».