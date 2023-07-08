Де Хеа попрощался c болельщиками «Манчестер Юнайтед»: «Всегда в моем сердце»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Вратарь Давид де Хеа написал трогательное письмо болельщикам и игрокам «Манчестер Юнайтед»

Де Хеа попрощался c болельщиками «Манчестер Юнайтед»: «Всегда в моем сердце»

Фото: www.globallookpress.com / RIchard Callis

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Спортсмен искренне заявил, что эти 12 лет в клубе для него были незабываемыми.

Испанский вратарь Давид де Хеа объявил, что уходит из «Манчестер Юнайтед». В Twitter он опубликовал трогательное обращение к болельщикам и игрокам «Манчестер Юнайтед».

«Хотел бы выразить свою непоколебимую благодарность и признательность за любовь последних 12 лет. Мы многого достигли», — написал вратарь.

Голкипер отметил, что он испытывал невероятную гордость, когда играл за «Манчестер Юнайтед». Де Хеа назвал эти 12 лет в клубе незабываемым и успешным периодом его жизни.

«Я не думал, что, покинув Мадрид маленьким мальчиком, мы добьемся того, что сделали вместе… Всегда в моем сердце», — написал вратарь.

Контракт футболиста и «Манчестер Юнайтед» действовал до начала июля 2023 года. Де Хеа покинул клуб, как свободный агент. Голкипер присоединился к команде в 2011 году. Он перешел в него из «Атлетико Мадрид».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФК «Севилья» выставила на трансфер всех футболистов из-за долгов.

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