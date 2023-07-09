Как избежать развода? Антон и Виктория Макарские дали ценный

В семье звездной четы за 20 лет брака не всегда отношения были идеальными. Однако они нашли способ сохранить семью.

Виктория и Антон Макарские раскрыла секрет крепкого брака. Вместе артисты уже 20 лет и считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе.

Как рассказал в беседе с изданием aif.ru Антон Макарский, залог долгих отношений кроется в цели, которую человек ставит перед собой, связывая себя узами брака. Большинство, по его словам, ожидают, что с обручальным кольцом на пальце они станут счастливее.

«Люди, когда их спрашиваешь, зачем ты женишься, зачем ты выходишь замуж, отвечают, чтобы быть счастливым. И вряд ли кто-то скажет, чтобы сделать счастливым свою вторую половинку. Вот в этом корень проблемы — в эгоизме», — отметил знаменитость.

Макарская же убеждена — женщины зачастую выбирают неправильную модель поведения с мужем. Преподносят себя гордо и высокомерно. А это со временем и становится причиной развода.

«Если бы женщины это понимали, гордыню бы свою поломали и вернули бы любовь своим бедным, страдающим мужикам, все было бы иначе. От женщины, как хранительницы духовного очага семьи, многое зависит», — добавила она.

К слову, Виктория познакомилась с Макарским еще во время начала своей актерской карьеры, на пробах в мюзикл «Метро». Сначала они были просто коллегами, потом их отношения перешли на новый этап. В 2003 году пара поженилась. Долгое время у супругов не было детей. Первый ребенок — Маша — родился в 2012 году. Через три года у Макарских появился сын Иван.

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