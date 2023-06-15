«Мы бы просто изуродовали»: Антон Макарский о трудностях воспитания детей

Актер вместе с супругой долгие годы стремились стать родителями.

У актера Антона Макарского и его жены-певицы Виктории Макарской долго не было детей, молили об этом Бога. Но только на 14-м году брака супруги стали родителями.

Путь пары к этому был трудным и долгим: у Макарской были серьезные проблемы со здоровьем. При этом артистка отмечала, что ее ребенок появился на свет не с помощью ЭКО или суррогатной матери. Хотя однажды она прибегала к экстракорпоральному оплодотворению, но результат оказался отрицательным. Тогда, по ее словам, она чуть не умерла.

«Мы с Антоном решили уповать на Бога. Стали молиться, отменили ЭКО в Израиле, а через полгода я забеременела Машей. Еще через два года появился Ваня. Это два вымоленных ребенка. Врачи к их появлению не имеют никакого отношения. Это действительно чудо», — рассказывала Макарская.

Сейчас звездная пара направляет все силы на воспитание своих детей.

«Я не перестаю благодарить Бога за то, что дети у нас появились не раньше. Сейчас мы тоже не все правильно делаем, скажем мягко. А раньше мы бы просто изуродовали», — признался актер.

Макарский отметил, что ведет себя по отношению к детям мягко, к способам наказания в виде физического насилия в их семье не прибегают. После рождения детей отношения между возлюбленными стали гораздо глубже. Они перестали ссориться и ругаться, передает StarHit.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Макарская назвала рождение сына чудом.