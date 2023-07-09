Колесо обозрения «Солнце Москвы» остановили из-за короткого замыкания

Замыкание произошло в колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Для эвакуации посетителей был запущен резервный генератор. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

«В системе „Солнца Москвы“ произошло замыкание. Посетители выведены», — передает сообщение экстренных служб ТАСС.

В настоящее время аттракцион временно не работает. В пресс-службе аттракциона отметили, в свою очередь, что замыкание не связано с технической поломкой колеса обозрения.

«Солнце Москвы» является крупнейшим в Европе колесом обозрения. Аттракцион оборудован 30 закрытыми кабинами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что колесо обозрения рухнуло в Приморском крае. Как оказалось, аттракцион повалил рабочие. Причем специально — в рамках планового демонтажа.