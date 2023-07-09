«У США ничего не осталось»: почему кассетные боеприпасы не помогут Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 4 993 0

Экс-разведчик ВС США Риттер назвал кассетные боеприпасы неэффективными против армии РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Бортко; ASSOCIATED PRESS; 5-tv.ru

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Военный эксперт считает, что передача запрещенных снарядов Киеву — единственный выход. Штатам просто больше нечего предложить.

Армия Украины станет слабее после получения кассетных боеприпасов. Об этом экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам военного эксперта, такие боеприпасы будут неэффективны против Вооруженных сил РФ. Он отметил, что даже использование обычных осколочно-фугасных снарядов принесло бы ВСУ больше успехов.

«Кроме этих кассетных бомб, которые лежат на складе с 2016 года, у США ничего не осталось — вот реальная причина этого решения», — прокомментировал собеседник.

Риттер во время беседы отметил, что «союзники» Вашингтона в большинстве своем не поддерживают поставку запрещенных кассетных боеприпасов в зону СВО. Кроме того, добавил Риттер, американские и европейские производства 155-миллиметровых снарядов больше не в силах обеспечивать украинский конфликт.

Кассетные боеприпасы были запрещены международной конвенцией, ратифицированной 123 странами. Среди них — Украина и США.

Ранее 5-tv.ru писал, что Европарламент предупредил Украину о больших жертвах из-за кассетных боеприпасов.

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«У США ничего не осталось»: почему кассетные боеприпасы не помогут Украине

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