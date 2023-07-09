В Ростовской области сработала система ПВО

Власти региона заверили, что ситуация находится под контролем.

В городе Донецке, расположенном в Ростовской области, сработали системы противовоздушной обороны. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Ростова Роман Кураев.

Он уточнил, что в результате работы ПВО произошел незначительный разлет осколков по территории города. По его словам, осмотр улиц продолжается. Повреждения были зафиксированы лишь на участках кровли. Мэр пообещал, что ответственные службы займутся восстановлением.

Кураев отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Он заверил местных жителей, что ситуация находится под контролем и причин для паники нет.

Ранее в этот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российские силы ПВО сбили крылатую ракету недалеко от Керчи. Разрушений и пострадавших не было. Крымский глава призвал население следить за информацией достоверных источников.

Украинские нацисты последнее время все чаще стали совершать атаки на российские территории. Власти страны неоднократно указывали, что действия киевского режима доказывают его террористическую сущность.

Ранее 5-tv.ru писал, что два беспилотника были сбиты средствами ПВО на подлете к Воронежу.