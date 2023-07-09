Актрису Валери Зоидову бросил парень из-за съемок обнаженной в «Короле и шуте»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 730 0

Девушка расстроилась вдвойне, ведь пикантная сцена в итоге даже не вошла в сериал.

Актрису Валери Зоидову бросил парень из-за съемок обнаженной в «Короле и шуте»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Возлюбленный актрисы Валери Зоидовой не смог простить ей съемку обнаженной в сериале «Король и шут» и разорвал отношения. Самое обидное, что сцена даже не вошла в финальный монтаж картины, пишет StarHit.ru.

«Изначально планировалось, что она (сцена — Прим. ред.) будет сниматься на улице, на набережной. Но потом температура стала минусовая, я поняла, что не смогу голая бегать по набережной. Мы перенесли ее в помещение, и вообще она пережила очень много трансформаций. Это в целом была последняя смена, и я рассталась с парнем, когда он увидел это. Поэтому, когда мне сказали, что она не вошла, я даже расстроилась», — поделилась 22-летняя Зоидова.

В биографическом сериале Рустама Мосафира о панк-группе «Король и шут» молодая актриса сыграла Анфису — первую любовь Горшка. Над съемками откровенной сцены создателям фильма пришлось немало потрудиться: было отснято несколько дублей в разных локациях, однако в итоге сцена, по словам режиссера, получилась «как будто из другого кино», и он решил не вставлять ее в фильм.

Известно, что с 2019 года Зоидова встречалась с фотографом Антоном Сергеевым. В прошлом году актриса перестала публиковать совместные фото с возлюбленным и сообщила, что одна летит на отдых в Турцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Рита Дакота воссоединилась с бывшим мужем Владом Соколовским ради дочери.

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
91.69
-0.88 99.82
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:21
Бедрос Киркоров назвал истинную причину развода с женой после 26 лет брака
22:09
Под шквальным огнем: как российские бойцы отражают попытки контрнаступления ВСУ
21:52
В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента
21:39
Летевший из Москвы в Минводы самолет сел в Волгограде из-за недомогания ребенка
21:30
«Кашель и глазки красные»: Ольга Рапунцель сообщила о болезни дочери
21:17
Актрису Валери Зоидову бросил парень из-за съемок обнаженной в «Короле и шуте»

Сейчас читают

Делегация во главе с Валентиной Матвиенко прилетела в Китай
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Это был фейерверк»: Панкратов-Черный рассказал о выступлениях Зинаиды Кириенко
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео