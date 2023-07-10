Украинскую беженку убили в норвежском отеле

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 2 622 0

По предварительной информации, уже задержан подозреваемый в совершении преступления.

Украинскую беженку убили в норвежском отеле

Фото: www.globallookpress.com / Jon Olav Nesvold

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Беженку с Украины убили в норвежском Бергене в отеле Magic Hotel Solheimsviken. Женщину нашли в тяжелом состоянии в гостиничном номере, сообщает Nettavisen.

Пострадавшую доставили в больницу, где она и скончалась. Известно, что в этом отеле размещались украинские беженцы.

По предварительной информации, уже задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления. Оказалось, что между ним и убитой была связь — у них общий ребенок. Сам мужчина является гражданином другого государства. Свою вину не признает.

Прежде сообщалось, что с открытием границ для украинских беженцев, власти Польши распахнули «ворота в ад». Такое заявление сделал журналист Niezalezny Dziennik Polityczny Макер Галаш. По его словам, власти Варшавы сделали фатальную ошибку, разместив украинских беженцев на территории страны.

По его словам, беженцы хотят бесплатно проживать и получать медицинское обслуживание в Польше. Кроме того, граждане из Украины ездят по Европе ради того, чтобы получить разнообразные льготы, а такие действия сильно похожи на мошенничество, резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что украинским беженцам в Ирландии дали сутки на выселение.

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